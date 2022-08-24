Девушка утонула во время прямой трансляции из бассейна отеля в Канаде

В Канаде 24-летняя девушка-блогер погибла при купании в бассейне отеля. Трагедия произошла во время прямого эфира с подписчиками, предает издание Mirror.
По предварительной информации, девушка отдыхала на юго-западе провинции Онтарио. Плавая в бассейне, она вела прямую трансляцию с телефона. В какой-то момент блогерша оставила гаджет на бортике и отплыла на глубину.
Зрители слышали крики о помощи, которые вскоре стихли. Спустя несколько часов тело погибшей обнаружили другие постояльцы отеля. Полиция назвала происшествие несчастным случаем.