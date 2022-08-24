Любовь Успенская ответит исполнившему гимн России SHAMAN патриотической песней

Королева русского шансона Любовь Успенская подготовила ответ певцу SHAMAN, который исполнил гимн России на празднике в Крыму. У артистки тоже есть патриотическая песня.
Видео с гимном России в исполнении SHAMAN попало в тренды YouTube, набрав свыше миллиона просмотров. Успенская не успела посмотреть запись, но отметила, что считает правильным исполнение патриотических композиций.
«Я тоже готовлю песню. Кстати, 26 августа на телевидении покажут мой концерт «Белые ночи в Санкт-Петербурге». Там в финале я пою песню «Россия». Она как гимн: «Россия, я верю в твои силы»», — поделилась королева шансона с «Народными Новостями».
По мнению певицы, сегодня такое творчество необходимо для поддержки и для веры в страну. Когда веришь, что Россия непобедима, за счет этого и одерживаешь верх, убеждена Успенская.