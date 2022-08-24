Отставка президента Владимира Зеленского, который толкает Украину в пропасть, давно назрела. Таким мнением с редакцией ФАН поделился представитель Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
Бывшая УССР не имеет шансов сохраниться на карте мира при нынешнем главе государства. Страна сможет выжить, если к власти придет руководитель Генерального штаба ВСУ Валерий Залужный, полагают журналисты немецкого издания Bild.
Сенатор Владимир Джабаров утверждает, что перемены в постсоветской республике необходимы. Иначе ничего хорошего ожидать не стоит.
«Отставка президента Зеленского давно назрела, потому что человек, который толкает свою страну в пропасть, давно должен был убежать за границу и спрятаться, чтобы о нем побыстрее забыли. Одна из задач, которую должен решать народ Украины, — это смена власти», — отметил политик.
Собеседник подверг критике роль генерала Валерия Залужного в командовании боевыми действиями против ВС РФ. С другой стороны, по словам сенатора, он человек военный и вынужден подчиняться начальству.
«Армия может спасти Украину от окончательного развала. Речь идет не о конкретном человеке, а о той личности, которая превратит страну в нормальное, близкое, дружественное нам государство. Любой проект "анти-Россия" нам не подходит ни при каких условиях. Преемник должен понимать, что не НАТО друг, а Москва», — констатировал Джабаров.
Ранее полковник ВКС в запасе Владимир Богодухов рассказал, что ВСУ проводят политику ядерного шантажа и применяют террористические методы. От таких действий страдают мирные жители.