Звезду «Бриллиантовой руки» Светлану Светличную госпитализировали в Москве

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная находится в больнице. Об этом сообщил сын артистки Алексей Ивашов. По словам мужчины, самочувствие у 82-летней актрисы нормальное, а госпитализация была плановой.
«Все у нее в порядке. Меня туда не пускают, я туда один раз ездил, Ольгу пускают, мою жену. У них там питание такое усиленное. Пока туда доступ для меня закрыт. Ее выпускают на улицу там. Сиделка так у нее и осталась. Уколы ей не делает, но ходит с ней гуляет, по мелочи», — цитирует слова Алексея Ивашова Светличной Telegram-канал «Звездач».
Добавим, что осенью прошлого года СМИ сообщали, что актрисе вызывали скорую на киностудию имени Горького из-за повышенного давления, но госпитализировать не стали, а через некоторое время сын заявил, что знаменитая мать пропала. Позднее артистку нашли на съемках шоу. Многие предположили, что это был своеобразный PR-ход.