Звезду «Бриллиантовой руки» Светлану Светличную госпитализировали в Москве

Добавим, что осенью прошлого года СМИ сообщали, что актрисе вызывали скорую на киностудию имени Горького из-за повышенного давления, но госпитализировать не стали, а через некоторое время сын заявил, что знаменитая мать пропала. Позднее артистку нашли на съемках шоу. Многие предположили, что это был своеобразный PR-ход.