Мясников назвал нацизмом предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам

В своем Telegram-канале телеведущий напомнил историю о Д’Артаньяне, которого хотели заставить закричать «Да здравствует Брусель!» и «Долой Мазарини!». На вопрос, стал ли он это делать, Д’Артаньян ответил, что нет, так как у него «пропал голос».