Мясников назвал нацизмом предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал нацизмом предложение ряда стран запретить выдачу шенгенских виз россиянам.
Под нацизмом следует понимать не только иллюзию исключительности какой-то нации, но и признание других неполноценными. Предложение разрешать въезд в зоны шенгена по результатам ответа на вопрос о принадлежности Крыма — это средневековье, считает Александр Мясников.
В своем Telegram-канале телеведущий напомнил историю о Д’Артаньяне, которого хотели заставить закричать «Да здравствует Брусель!» и «Долой Мазарини!». На вопрос, стал ли он это делать, Д’Артаньян ответил, что нет, так как у него «пропал голос».
«Чистой воды унижение, у любого уважающего себя человека «пропадет голос или объявиться сильная хрипота». Что бы он в самом деле не думал. Унизиться может и можно, а вот уважать самого себя после этого — нет», написал Мясников.
Финляндия ранее замедлила выдачу туристических виз россиянам. Информацию подтвердила премьер-министр страны Санна Марин.