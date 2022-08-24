Депутат Госдумы Гаврилов предложил меры для эффективного использования профицита бюджета

Однако уже к концу августа профицит снизился за счет падения доходов от не нефтегазового сектора в основном из-за санкций. Произошло сокращение производства из-за нарушения хозяйственных связей с иностранными компаниями, снижения поставок комплектующих и роста цен на них. Целесообразнее будет, если не выводить деньги в резервный фонд, а это – более 3,5 трлн рублей, а расходовать их для расширения внутренних инвестиций и ускорения импортозамещения.