Депутат Госдумы Гаврилов предложил меры для эффективного использования профицита бюджета

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов по итогам состоявшегося заседания правительства прокомментировал вопрос исполнения федерального бюджета за шесть месяцев 2022 года.
По словам парламентария, «несмотря на обнадеживающие итоги исполнения бюджета в первом полугодии, есть основания для беспокойства».
Как эффективнее использовать профицит бюджета? Колонка Сергея Гаврилова
Рост доходов на 25% во многом обеспечен переориентацией экспорта наших энергоресурсов, прежде всего, нефти и газа, в дружественные страны. Доходы составили 14 трлн рублей, расходы — 12,5 трлн рублей. Это объясняет сформировавшийся профицит федерального бюджета.
Однако уже к концу августа профицит снизился за счет падения доходов от не нефтегазового сектора в основном из-за санкций. Произошло сокращение производства из-за нарушения хозяйственных связей с иностранными компаниями, снижения поставок комплектующих и роста цен на них. Целесообразнее будет, если не выводить деньги в резервный фонд, а это – более 3,5 трлн рублей, а расходовать их для расширения внутренних инвестиций и ускорения импортозамещения.
Первые шаги к этому сделаны: расширены возможности для ускорения инвестпроцессов и поддержки программы «Фабрика проектного финансирования». Однако существующих инструментов явно недостаточно. Необходима широкая индустриализация страны на современной научно-технической основе в высокотехнологичных отраслях промышленности. Для нас важно увеличение возможностей планирования развития ключевых отраслей, в частности, авиастроения, станко- и судостроения и других сфер. А также имеет важное значение создание Минфином и Банком России эффективных инструментов государственных и частных инвестиций, исключение массового бегства капитала за рубеж.