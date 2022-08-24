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Литовкин: в украинской армии почти не осталось кадровых военных

Армия
Литовкин: в украинской армии почти не осталось кадровых военных

Военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин сообщил изданию Украина.ру о низком боевом духе и недостаточной подготовке военнослужащих ВСУ.

Эксперт отметил, что постоянное отступление ВСУ негативно сказывается на боевом духе военнослужащих, а большие потери среди личного состава привели к тому, что кадровых военных осталось крайне мало.

«А вот эти представители теробороны, которые там находятся на передовой линии — это, к сожалению, пушечное мясо, потому что у них ни подготовки нет, ни оружия нет, ни защиты, ни опыта никакого», — заявил Литовкин.

В заключение эксперт добавил, что после взятия Донецкого кряжа спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжится в более высоком темпе.

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