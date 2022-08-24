Марк Тишман рассекретил имя пятого члена жюри шоу «Аватар»

Певец Марк Тишман рассказал, кто станет пятым членом жюри в новом шоу «Аватар». Он рассекретил имя еще одного участника в соцсетях.
Тишман займет судейское кресло нового проекта НТВ вместе с блогером Идой Галич, комиком Тимуром Батрутдиновым и певцом Сергеем Лазаревым. Пятым членом жюри станет оперная исполнительница Аида Гарифуллина.
«Предложение стать членом жюри шоу «Аватар» на НТВ поступило еще в июле, но для оперной певицы это фактически в последний момент, потому что график у нас расписан до 2025 года. Идея проекта так сильно мне понравилась, что сразу же захотелось подвинуть все свои планы, чтобы принять в нем участие», — приводит слова певицы НТВ.
Напомним, в шоу «Аватар» участники будут скрываться за цифровыми аватарами, а зрителям и судьям предстоит разгадывать их личности. В отличие от «Маски», здесь будут участвовать только певцы.