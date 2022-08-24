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Политолог Дибров: вопрос отставки Шольца обострится после неудачных переговоров с Канадой

Политика
Политолог Дибров: вопрос отставки Шольца обострится после неудачных переговоров с Канадой

Канцлер Германии Олаф Шольц двигается «по направлению к своей отставке». Такое заявление сделал политолог Егор Дибров.

Эксперт считает, что вопрос отставки Шольца обострится после неудачных переговоров с Канадой. Германия страдает из-за энергокризиса на фоне непродуманных шагов канцлера.

«Вопрос о переизбрании главы немецкого правительства после энергетического кризиса, который обострится в ближайшей перспективе, будет первым в повестке этой зимой», — процитировали политолога в издании «Свободная пресса».

Шольц пытается найти замену российскому газу. Однако поездка в Канаду оказалась неудачной. Канцлер не смог договориться с руководством Оттавы.

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