Вечный огонь на месте боев за освобождение Кишинева потушили в Молдавии

Мемориал в память об освободителях Кишинева лишился Вечного огня, сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Памятник находится на месте, где шли ожесточенные бои за освобождение Кишинева от фашистских захватчиков. Это уже не первый Вечный огонь, который власти Молдавии распорядились потушить.
«На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь. Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», — написал Петрович в Telegram-канале.
Чиновники объясняют свои действия энергетическим кризисом. По их словам, Вечные огни тратят природный газ, в котором сейчас очень нуждаются местные жители.