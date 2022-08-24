Бизнес получит еще 800 млн рублей на возмещение комиссии за использование СБП

Компенсация в вышесказанном вопросе действует с июля 2021 года и до конца 2022 года. Власти страны направили на эти цели примерно 1,8 млрд рублей. Этот инструмент, по словам Мишустина, позволяет бизнесу не только экономить на безналичных платежах, но и концентрировать свои силы на развитии.