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Бизнес получит еще 800 млн рублей на возмещение комиссии за использование СБП

Экономика
Бизнес получит еще 800 млн рублей на возмещение комиссии за использование СБП

Правительство РФ предоставит дополнительные 800 млн рублей малому и среднему бизнесу для возмещения комиссий за использование Системы быстрых платежей (СБП), заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава кабмина во время заседания уточнил, что предприниматели получат средства в период с 1 июля по 31 декабря текущего года.

«По поручению президента выделено дополнительно 800 миллионов рублей, чтобы возместить малому и среднему бизнесу комиссии за использование Системы быстрых платежей», — добавил он.

Компенсация в вышесказанном вопросе действует с июля 2021 года и до конца 2022 года. Власти страны направили на эти цели примерно 1,8 млрд рублей. Этот инструмент, по словам Мишустина, позволяет бизнесу не только экономить на безналичных платежах, но и концентрировать свои силы на развитии.

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