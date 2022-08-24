Бизнес получит еще 800 млн рублей на возмещение комиссии за использование СБП

Правительство РФ предоставит дополнительные 800 млн рублей малому и среднему бизнесу для возмещения комиссий за использование Системы быстрых платежей (СБП), заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Глава кабмина во время заседания уточнил, что предприниматели получат средства в период с 1 июля по 31 декабря текущего года.
«По поручению президента выделено дополнительно 800 миллионов рублей, чтобы возместить малому и среднему бизнесу комиссии за использование Системы быстрых платежей», — добавил он.
Компенсация в вышесказанном вопросе действует с июля 2021 года и до конца 2022 года. Власти страны направили на эти цели примерно 1,8 млрд рублей. Этот инструмент, по словам Мишустина, позволяет бизнесу не только экономить на безналичных платежах, но и концентрировать свои силы на развитии.