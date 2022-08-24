Андрей Малахов снял парик и перестал скрывать реальную прическу

В прошлом году парик шоумена вызвал множество пересудов. Пользователи предполагали, что Малахов болен и под париком скрывает остриженные волосы. Тревогу вызывал и лишний вес ведущего. Сейчас же он с гордостью демонстрирует новый образ - стрижку под ежика, пишет портал «7days.ru».