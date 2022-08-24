Андрей Малахов снял парик и перестал скрывать реальную прическу

Российский телеведущий Андрей Малахов наконец продемонстрировал подписчикам свою реальную прическу. На очередном снимке Малахов предстает с легка всклокоченными, короткими волосами. Шоумен сфотографировался без известного всем парика.
В прошлом году парик шоумена вызвал множество пересудов. Пользователи предполагали, что Малахов болен и под париком скрывает остриженные волосы. Тревогу вызывал и лишний вес ведущего. Сейчас же он с гордостью демонстрирует новый образ - стрижку под ежика, пишет портал «7days.ru».
«По-молодежному так! Хиповый»,
«Ну а что? Круто!»,
«Улыбка просто загляденье», - хвалят внешний вид Малахова поклонники.
Ранее артист похвастался, что привел в порядок свои зубы и, в целом, у него отличное настроение. Большинство пользователей сошлись на том, что в таком образе шоумен помолодел.