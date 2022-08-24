Экс-депутат Худяков заявил, что Галкину предложили работу на российском телеканале

Бывший депутат Роман Худяков рассказал, что сбежавшему из страны юмористу Максиму Галкину предложили работу на российском телеканале. Он может снова появиться на экранах уже этой осенью.
«Какой сюрприз, Галкин уже получил приглашение от одного из российских телеканалов — вернуться и снова вести развлекательную передачу. Причем, уже осенью. Не он один. Но сам факт умиляет, не правда ли?!» — написал Худяков на своей странице в «ВКонтакте».
При этом экс-депутат не рассказал, о каком проекте идет речь. Сейчас Галкин отправился с гастрольным туром по европейским странам. Шоумен продолжает высмеивать Россию и осуждать спецоперацию.