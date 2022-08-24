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Собчак назначила встречу с Ренатой Литвиновой и Земфирой за границей

Шоу-бизнес
Собчак назначила встречу с Ренатой Литвиновой и Земфирой за границей

Известная журналистка Ксения Собчак ответила на приятные слова в свой адрес со стороны актрисы Ренаты Литвиновой.

Артистка в одной из социальных сетей призналась, что следит за деятельностью Собчак. В конце Литвинова заявила, что в журналистке "маловато безумия". Собчак заявила о готовности посетить концерт певицы Земфиры за границей.

«Спасибо, Рената! Увидимся с вами на концерте Земфиры, я уже билеты взяла», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Рената Литвинова и Земфира покинули Россию весной текущего года на фоне спецоперации на Украине.

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