Собчак назначила встречу с Ренатой Литвиновой и Земфирой за границей

Известная журналистка Ксения Собчак ответила на приятные слова в свой адрес со стороны актрисы Ренаты Литвиновой.
Артистка в одной из социальных сетей призналась, что следит за деятельностью Собчак. В конце Литвинова заявила, что в журналистке "маловато безумия". Собчак заявила о готовности посетить концерт певицы Земфиры за границей.
«Спасибо, Рената! Увидимся с вами на концерте Земфиры, я уже билеты взяла», — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Рената Литвинова и Земфира покинули Россию весной текущего года на фоне спецоперации на Украине.