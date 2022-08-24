При солдате также был обнаружен некоторый объем психоактивных веществ.
Данный текст не является пропагандой наркотических средств, а носит исключительно информационный характер. Все подробности приводятся для того, чтобы дать читателю наиболее полное представление об обстановке в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Военный корреспондент ФАН Александр Симонов пообщался с украинским военнопленным, рассказавшим подробности своей сдачи.
Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Жосан употребил в боевых условиях психостимулирующий наркотик, что спровоцировало появление навязчивых мыслей и галлюцинаций. В результате он бросил оружие, часть снаряжения и пошел искать по окрестностям своих позиций мнимый источник голосов, звучавших в его голове. Таким образом, Жосан вышел на солдат Луганской Народной Республики (ЛНР), которым и был вынужден сдаться.
Свидетельства распространения наркотической зависимости среди солдат ВСУ обнаруживаются регулярно: речь не только об оставленных ими позициях, но и о целых мини-производствах, ориентированных на удовлетворение потребностей личного состава. Кроме того, нередко психоактивные вещества используются украинскими силовиками для того, чтобы стимулировать солдат — ради «поднятия боевого духа».
Сегодня же появились сообщения об обнаружении российскими силовиками в Херсонской области схрона с оружием и наркотиками, предназначенными для украинских диверсантов.