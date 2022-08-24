Эксклюзив ФАН: солдат ВСУ рассказал, как попал в плен из-за наркотической зависимости

Свидетельства распространения наркотической зависимости среди солдат ВСУ обнаруживаются регулярно: речь не только об оставленных ими позициях, но и о целых мини-производствах, ориентированных на удовлетворение потребностей личного состава. Кроме того, нередко психоактивные вещества используются украинскими силовиками для того, чтобы стимулировать солдат — ради «поднятия боевого духа».