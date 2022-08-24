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Небензя: Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

Политика
Небензя: Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в заседании Совбеза ООН в режиме онлайн, однако Россия выступает против такого решения, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Члены Совбеза ООН проголосовали за виртуальное участие Зеленского в заседании в нарушение протокола. Инициативу поддержали 13 стран. Россия выступила против. Китайская сторона воздержалась от голосования.

Небензя заявил о разочаровании позицией СБ ООН. Дипломат напомнил, что подобный формат участия Зеленского противоречит требованиям протокола структуры.

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