Небензя: Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в заседании Совбеза ООН в режиме онлайн, однако Россия выступает против такого решения, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Члены Совбеза ООН проголосовали за виртуальное участие Зеленского в заседании в нарушение протокола. Инициативу поддержали 13 стран. Россия выступила против. Китайская сторона воздержалась от голосования.
Небензя заявил о разочаровании позицией СБ ООН. Дипломат напомнил, что подобный формат участия Зеленского противоречит требованиям протокола структуры.