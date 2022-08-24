«Умные» спортивные площадки начнут строить в Самарской области

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») стартовал прием заявок от регионов России на получение ими субсидий в 2023 году на совместное финансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций.
При помощи федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и около 200 «умных» спортивных площадок, передает сетевое издание sovainfo.ru. На таких площадках будет оборудовано многофункциональное поле для игры в баскетбол, волейбол или мини-футбол.
На тренажерах и спортивных снарядах будут размещены специальные QR-коды. С их помощью, просто наведя смартфон, можно будет получить полноценную онлайн-тренировку, а также инструкцию, как наилучшим образом использовать конкретный тренажер.