«Умные» спортивные площадки начнут строить в Самарской области

При помощи федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и около 200 «умных» спортивных площадок, передает сетевое издание sovainfo.ru. На таких площадках будет оборудовано многофункциональное поле для игры в баскетбол, волейбол или мини-футбол.