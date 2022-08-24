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Юрист Трунов разъяснил нюансы назначения пенсии россиянам без трудового стажа

Экономика
Юрист Трунов разъяснил нюансы назначения пенсии россиянам без трудового стажа

Жители РФ, не имеющие трудового стажа, так же имеют право на пенсию по старости, заявил юрист Станислав Трунов.

Эксперт во время беседы с Тульской службой новостей уточнил, что при назначении пособий для вышеуказанной категории граждан есть несколько важных аспектов. В их число вошел тот факт, что для них выплаты начнутся на пять лет позднее, чем для россиян, претендующих на страховые субсидии.

«Никогда не работающие люди не имеют пенсионных баллов и трудового стажа, соответственно, на страховую пенсию претендовать не могут – им назначается социальная пенсия. В 2022 году получить такую выплату могут женщины, достигшие 61,5 года, и мужчины в возрасте 66,5 лет. В 2028 году получить социальную пенсию могут 65-летние женщины и 70-летние мужчины», – резюмировал Турнов.

Аналитик также обратил внимание, что размер такой выплаты составит 5034 рубля, но благодаря различным социальным доплатам общая сумма достигает отметки установленного в регионе прожиточного минимума. Она в принципе не может быть ниже ПМ.

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