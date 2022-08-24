Юрист Трунов разъяснил нюансы назначения пенсии россиянам без трудового стажа

Эксперт во время беседы с Тульской службой новостей уточнил, что при назначении пособий для вышеуказанной категории граждан есть несколько важных аспектов. В их число вошел тот факт, что для них выплаты начнутся на пять лет позднее, чем для россиян, претендующих на страховые субсидии.