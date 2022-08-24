«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

Лично мне в этом смысле повезло больше, но на себе я тоже испытываю серьёзное давление – особенно в социальных сетях, где у меня 5000 подписчиков. Мои видео и посты удаляют, а медийное пространство все больше похоже на то, что описывает Оруэлл в романе «1984». Похоже, теперь НАТО за нас будет решать, что писать, а что нет; и кто именно будет писать, а кто не будет. Подорваны сами основы правового государства — главной ценности западной цивилизации.