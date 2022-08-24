«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

Альберто Ватсон – испанский публицист, известный испаноязычной аудитории в Европе и Латинской Америке своими обзорами и репортажами из «горячих точек». Альберто сотрудничает с российским RT и иранским каналом Hispan TV. В этот раз он побеседовал со специальным корреспондентом МФАН и рассказал о том, как воспринимают в Европе и на Ближнем Востоке ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС.
МФАН: Как освещаются обстрелы Запорожской АЭС в Испании?
Альберто Ватсон: Информация с Украины доходит до европейской аудитории в искажённом виде — искажённом специально. Налицо манипулятивный подход. Слишком уж синхронизированы формулировки, которыми оперируют европейские и американские СМИ. Альтернативных источников попросту нет.
— И кто кого обстреливает, по их версии?
— Поскольку доказать, что это русские, они не могут (как бы ни хотелось!), а возлагать ответственность на Украину недопустимо — то СМИ был выбран абсолютно неинформативный тезис: «русские винят украинцев, а украинцы — русских». С подачи американцев его и «катают» по всем каналам: английский BBC, итальянский RAI, немецкий DW… Испанское телевидение не отстает. Антироссийская кампания в средствах массовой информации продолжается уже полгода.
— Но ведь тут налицо отсутствие логики… ЗАЭС с марта находится на подконтрольной России территории. Какой смысл российским военным обстреливать самих себя?
— В этом, собственно, и ирония… Но наши СМИ доблестно справляются с противоречием. Аргументируют так: мол, персонал на атомной электростанции — это украинцы. По ним русские якобы и стреляют.
Понятно, что обыватель может не знать, как устроены АЭС, как реально выглядит артобстрел, как по фрагментам разорвавшихся боеприпасов можно определить откуда прилетело и что за орудие. Но тут очевидна целенаправленная дезинформация.
— Какова квота ответственности, которую вы в этом случае возлагаете на своих коллег?
— Ответственность велика, но вы должны понимать, как сейчас работает журналистика во всем мире. Правду писать становится все более опасно.
В Москве от рук террористов только что погибла дочь Александра Дугина, который давно бил тревогу по поводу укрепления радикального сектора в украинском национализме. Вполне вероятно, что удар был нацелен на него, хотя Дарья была журналисткой и тоже активно транслировала пророссийскую позицию.
В Польше уже 5 месяцев сидит в тюрьме мой испанский коллега — Пабло Гонсалес, который освещал события на Донбассе совсем не с той позиции, которая выгодна НАТО — его арестовали на обратном пути по обвинению в шпионаже. В Польше потом с официальным визитом был испанский президент, но почему-то не походатайствовал об освобождении Гонсалеса.
Еще один вопиющий случай — злоключения немецкой журналистки Алины Липп. Она не может вернуться в Германию, потому что после поездки в Донецк ей тоже грозят три года тюрьмы.
Лично мне в этом смысле повезло больше, но на себе я тоже испытываю серьёзное давление – особенно в социальных сетях, где у меня 5000 подписчиков. Мои видео и посты удаляют, а медийное пространство все больше похоже на то, что описывает Оруэлл в романе «1984». Похоже, теперь НАТО за нас будет решать, что писать, а что нет; и кто именно будет писать, а кто не будет. Подорваны сами основы правового государства — главной ценности западной цивилизации.
— В свете того, о чём вы говорили, доходит ли до испанских граждан правдивая информация о том, что всё больше областей переходит под контроль России?
— В том-то и дело, что нет. Наоборот. Показывают бомбежки в Крыму, Херсоне, Белгороде, пытаясь убедить публику в том, что украинцы одерживают победу за победой. Поэтому я думаю, что обстрел Антоновского моста, например, имел чисто пропагандистскую функцию. Вряд ли его хотели (и могли) разрушить. Но нужен был прецедент, картинка, факт, который потом можно выдернуть так и эдак. Как минимум, чтобы вдохновить собственных солдат, которые то и дело дезертируют целыми батальонами.
Ещё один наглядный пример. Три месяца назад по всем каналам в Европе крутили сюжет об украинских женщинах и девочках, которых Россия якобы сначала берет в плен, а потом подвергает сексуальной эксплуатации. Авторами сюжета являются неонацисты; что интересно — наши, не украинские. Но связанные с ВСУ как минимум идеологически, поскольку 40% личного состава там именно нацисты.
Так вот. «Утка» оказалась настолько вопиющей, что сами американцы через какое-то время эту информацию опровергли. Но было уже поздно: она расползлась, ударила обывателей по болевым точкам, осела у них в головах. На такую почву намного лучше ложится дискурс о том, что Россия якобы не соблюдает права человека, и на законы ей плевать.
— Вы много работали и работаете на Ближнем Востоке. Как происходящее освещается там?
— Жители Африки, Ирана, Ирака и Сирии — в отличие от европейцев — имеют доступ к самым разным каналам, поэтому американская пропаганда там силы не имеет. И хотя условный Запад шумит громче, Ближний Восток и Африка, которые с симпатией смотрят в направлении России и Китая — а это две трети населения земли. И эти две трети не верят, что Путин бомбит Запорожскую АЭС. Им со стороны отлично видно, что конфликт на Украине — это война между Россией и США, в которой Украина и Европа всего лишь выполняют роль марионеток.
— По вашему мнению, Европа тоже?
— Если в результате взрыва на Запорожской АЭС все-таки случится радиационная авария, Европа пострадает в первую очередь. Европейским странам необходимо во что бы то ни стало прекратить поставки оружия на Украину, потому что и антироссийские санкции, и возможный выброс радиации угрожают экономике и здоровью европейцев.
США ждут, что Россия выдохнется. А для этого необходимо, чтобы жители Старого Света затянули пояса, надели старые противогазы и приняли удар на себя. Эдакая война до последнего европейца.
Помимо этого, именно в ситуации с Запорожской АЭС расчет строится на том, что если катастрофа всё-таки произойдёт, Европа перестанет быть для Америки торговым конкурентом. Как ни крути, весьма выгодный вариант развития событий.
— Но ведь простые люди в Европе и Испании не могут этого не понимать?
— Конечно, именно поэтому растет недовольство. Чаще всего протесты озвучивают представители левых блоков. А вообще именно в Испании ситуация довольно сложная — ввиду её нацистского прошлого, которое не может не отражаться на менталитете.
Поэтому мне хотелось бы вернуться к роли журналистики в современном мире. Она все более важна — и все более опасна. Мне хотелось бы пожелать и себе, и коллегам во всём мире удачи. Биться «на светлой стороне» означает, что в тебя легко целиться. Но возможность открыть людям глаза того стоит.