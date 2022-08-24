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«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

Весь мир
«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

Альберто Ватсон – испанский публицист, известный испаноязычной аудитории в Европе и Латинской Америке своими обзорами и репортажами из «горячих точек». Альберто сотрудничает с российским RT и иранским каналом Hispan TV. В этот раз он побеседовал со специальным корреспондентом МФАН и рассказал о том, как воспринимают в Европе и на Ближнем Востоке ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС.

МФАН: Как освещаются обстрелы Запорожской АЭС в Испании?

Альберто Ватсон: Информация с Украины доходит до европейской аудитории в искажённом виде — искажённом специально. Налицо манипулятивный подход. Слишком уж синхронизированы формулировки, которыми оперируют европейские и американские СМИ. Альтернативных источников попросту нет.

«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

— И кто кого обстреливает, по их версии?

— Поскольку доказать, что это русские, они не могут (как бы ни хотелось!), а возлагать ответственность на Украину недопустимо — то СМИ был выбран абсолютно неинформативный тезис: «русские винят украинцев, а украинцы — русских». С подачи американцев его и «катают» по всем каналам: английский BBC, итальянский RAI, немецкий DW… Испанское телевидение не отстает. Антироссийская кампания в средствах массовой информации продолжается уже полгода.

— Но ведь тут налицо отсутствие логики… ЗАЭС с марта находится на подконтрольной России территории. Какой смысл российским военным обстреливать самих себя?

— В этом, собственно, и ирония… Но наши СМИ доблестно справляются с противоречием. Аргументируют так: мол, персонал на атомной электростанции — это украинцы. По ним русские якобы и стреляют.

«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

Понятно, что обыватель может не знать, как устроены АЭС, как реально выглядит артобстрел, как по фрагментам разорвавшихся боеприпасов можно определить откуда прилетело и что за орудие. Но тут очевидна целенаправленная дезинформация.

— Какова квота ответственности, которую вы в этом случае возлагаете на своих коллег?

— Ответственность велика, но вы должны понимать, как сейчас работает журналистика во всем мире. Правду писать становится все более опасно.

В Москве от рук террористов только что погибла дочь Александра Дугина, который давно бил тревогу по поводу укрепления радикального сектора в украинском национализме. Вполне вероятно, что удар был нацелен на него, хотя Дарья была журналисткой и тоже активно транслировала пророссийскую позицию.

«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

В Польше уже 5 месяцев сидит в тюрьме мой испанский коллега — Пабло Гонсалес, который освещал события на Донбассе совсем не с той позиции, которая выгодна НАТО — его арестовали на обратном пути по обвинению в шпионаже. В Польше потом с официальным визитом был испанский президент, но почему-то не походатайствовал об освобождении Гонсалеса.

Еще один вопиющий случай — злоключения немецкой журналистки Алины Липп. Она не может вернуться в Германию, потому что после поездки в Донецк ей тоже грозят три года тюрьмы.

Лично мне в этом смысле повезло больше, но на себе я тоже испытываю серьёзное давление – особенно в социальных сетях, где у меня 5000 подписчиков. Мои видео и посты удаляют, а медийное пространство все больше похоже на то, что описывает Оруэлл в романе «1984». Похоже, теперь НАТО за нас будет решать, что писать, а что нет; и кто именно будет писать, а кто не будет. Подорваны сами основы правового государства — главной ценности западной цивилизации.

«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

— В свете того, о чём вы говорили, доходит ли до испанских граждан правдивая информация о том, что всё больше областей переходит под контроль России?

— В том-то и дело, что нет. Наоборот. Показывают бомбежки в Крыму, Херсоне, Белгороде, пытаясь убедить публику в том, что украинцы одерживают победу за победой. Поэтому я думаю, что обстрел Антоновского моста, например, имел чисто пропагандистскую функцию. Вряд ли его хотели (и могли) разрушить. Но нужен был прецедент, картинка, факт, который потом можно выдернуть так и эдак. Как минимум, чтобы вдохновить собственных солдат, которые то и дело дезертируют целыми батальонами.

Ещё один наглядный пример. Три месяца назад по всем каналам в Европе крутили сюжет об украинских женщинах и девочках, которых Россия якобы сначала берет в плен, а потом подвергает сексуальной эксплуатации. Авторами сюжета являются неонацисты; что интересно — наши, не украинские. Но связанные с ВСУ как минимум идеологически, поскольку 40% личного состава там именно нацисты.

Так вот. «Утка» оказалась настолько вопиющей, что сами американцы через какое-то время эту информацию опровергли. Но было уже поздно: она расползлась, ударила обывателей по болевым точкам, осела у них в головах. На такую почву намного лучше ложится дискурс о том, что Россия якобы не соблюдает права человека, и на законы ей плевать.

— Вы много работали и работаете на Ближнем Востоке. Как происходящее освещается там?

— Жители Африки, Ирана, Ирака и Сирии — в отличие от европейцев — имеют доступ к самым разным каналам, поэтому американская пропаганда там силы не имеет. И хотя условный Запад шумит громче, Ближний Восток и Африка, которые с симпатией смотрят в направлении России и Китая — а это две трети населения земли. И эти две трети не верят, что Путин бомбит Запорожскую АЭС. Им со стороны отлично видно, что конфликт на Украине — это война между Россией и США, в которой Украина и Европа всего лишь выполняют роль марионеток.

«Война до последнего европейца»: публицист из Испании рассказал, что Европа знает об обстрелах ЗАЭС

— По вашему мнению, Европа тоже?

— Если в результате взрыва на Запорожской АЭС все-таки случится радиационная авария, Европа пострадает в первую очередь. Европейским странам необходимо во что бы то ни стало прекратить поставки оружия на Украину, потому что и антироссийские санкции, и возможный выброс радиации угрожают экономике и здоровью европейцев.

США ждут, что Россия выдохнется. А для этого необходимо, чтобы жители Старого Света затянули пояса, надели старые противогазы и приняли удар на себя. Эдакая война до последнего европейца.

Помимо этого, именно в ситуации с Запорожской АЭС расчет строится на том, что если катастрофа всё-таки произойдёт, Европа перестанет быть для Америки торговым конкурентом. Как ни крути, весьма выгодный вариант развития событий.

— Но ведь простые люди в Европе и Испании не могут этого не понимать?

— Конечно, именно поэтому растет недовольство. Чаще всего протесты озвучивают представители левых блоков. А вообще именно в Испании ситуация довольно сложная — ввиду её нацистского прошлого, которое не может не отражаться на менталитете.

Поэтому мне хотелось бы вернуться к роли журналистики в современном мире. Она все более важна — и все более опасна. Мне хотелось бы пожелать и себе, и коллегам во всём мире удачи. Биться «на светлой стороне» означает, что в тебя легко целиться. Но возможность открыть людям глаза того стоит.
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