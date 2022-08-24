В Сети опубликованы кадры ракетных ударов по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Российские ВКС 24 августа нанесли серию ракетных ударов по военным объектам ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщают военкоры «Русской Весны».
Очевидцы наблюдали мощные взрывы в Синельниковском районе Днепропетровской области, после которых начался пожар. Ранее в Сети появились кадры, говорящие о работе в этом районе украинской системы ПВО.
Напомним, что спецоперация Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Донбасса началась 24 февраля после того, как правительства ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью в связи усилившимися обстрелами со стороны ВСУ гражданских объектов в Донбассе.