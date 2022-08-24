В Сети опубликованы кадры ракетных ударов по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Напомним, что спецоперация Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Донбасса началась 24 февраля после того, как правительства ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью в связи усилившимися обстрелами со стороны ВСУ гражданских объектов в Донбассе.