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В Сети опубликованы кадры ракетных ударов по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Армия
В Сети опубликованы кадры ракетных ударов по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Российские ВКС 24 августа нанесли серию ракетных ударов по военным объектам ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщают военкоры «Русской Весны».

Очевидцы наблюдали мощные взрывы в Синельниковском районе Днепропетровской области, после которых начался пожар. Ранее в Сети появились кадры, говорящие о работе в этом районе украинской системы ПВО.

Напомним, что спецоперация Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Донбасса началась 24 февраля после того, как правительства ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью в связи усилившимися обстрелами со стороны ВСУ гражданских объектов в Донбассе.

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