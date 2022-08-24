«Неприкрытый нацизм»: Простаков раскритиковал президента Латвии за намерение «разобраться с русскими»

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества, сообщает объединенный новостной портал радио и телевидения республики lsm.lv.
Политический обозреватель Сергей Простаков в беседе с ФАН выразил надежду, что Рига не повторит этнические чистки, которые латвийцы уже совершали во время Второй Мировой войны.
«В Латвии русские и русскоязычные жители и так притеснены во многих гражданских правах. Теперь предлагается карать их за инакомыслие. Это уже неприкрытый нацизм, и относиться к Левитсу, его западным спонсорам и его латвийским единомышленникам нужно соответствующим образом», — заявил Простаков.
Ранее ситуацию вокруг выдачи виз гражданам России прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Британский политик также признался, что в сложившейся ситуации ему не нравится смотреть на отдыхающих в Греции или на юге Франции обеспеченных россиян.