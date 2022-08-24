«Неприкрытый нацизм»: Простаков раскритиковал президента Латвии за намерение «разобраться с русскими»

Ранее ситуацию вокруг выдачи виз гражданам России прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Британский политик также признался, что в сложившейся ситуации ему не нравится смотреть на отдыхающих в Греции или на юге Франции обеспеченных россиян.