Звезде «Дома-2» Саше Черно отказывают в операции по удалению обвисшей кожи

По ее словам, каждый из специалистов не хотел брать на себя ответственность и называл в качестве повода для отказа от процедуры различные причины. Участница телепроекта даже попросила подписчиков своего Telegram-канала поделиться контактами знакомых хирургов, которые помогли бы ей избавиться от 25 кг лишней кожи.