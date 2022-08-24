Звезде «Дома-2» Саше Черно отказывают в операции по удалению обвисшей кожи

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно хочет пройти операцию по удалению обвисшей кожи после экстремального похудения. Однако пластические хирурги отказывают девушке в этой процедуре.
По ее словам, каждый из специалистов не хотел брать на себя ответственность и называл в качестве повода для отказа от процедуры различные причины. Участница телепроекта даже попросила подписчиков своего Telegram-канала поделиться контактами знакомых хирургов, которые помогли бы ей избавиться от 25 кг лишней кожи.
Черно сбросила уже 60 кг, чтобы добиться желаемой фигуры. Она перешла на правильное питание, регулярные занятия спортом, а также сделала операцию по уменьшению желудка.