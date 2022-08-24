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«Превратится в пепел»: британцы прошлись по дипломату Трасс после слов о ядерном ударе

Политика
«Превратится в пепел»: британцы прошлись по дипломату Трасс после слов о ядерном ударе

Глава МИД Британии Лиз Трасс не понимает, что говорит. Такое заявление сделали пользователи Twitter после слов министра.

Британцы прошлись по дипломату из-за ее речи о готовности совершить ядерный удар. Юзеры напомнили о последствиях такого решения.

«Лиз так радостно говорит, что готова нажать на ядерную кнопку, как будто это кнопка в лифте. А эти овации просто невероятны. Интересно, подумал ли кто-то: сохранится жизнь после ядерной войны в принципе?» — написал пользователь.
«Постойте, люди хлопают в ответ на то, что она заявила? Она думает, что такие слова сделают из нее сильного мирового лидера? Она просто невменяема», — добавил другой юзер.

Ранее Трасс выступила в Бирмингеме. Министр отметила, что при необходимости может нажать на красную кнопку. В ответ на такие слова зал начал аплодировать, что привело в ужас прессу.

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