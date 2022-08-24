Нападающий французского «Ланса» Ганаго может продолжить карьеру в «Спартаке»

В нынешнем сезоне камерунский форвард провел три матча чемпионата Франции и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5 миллионов евро. Контракт Ганаго с «Лансом» рассчитан до 30 июня 2024 года.