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Нападающий французского «Ланса» Ганаго может продолжить карьеру в «Спартаке»

Спорт
Нападающий французского «Ланса» Ганаго может продолжить карьеру в «Спартаке»

Форвард «Ланса» Игнатиус Ганаго может подписать контракт с московским «Спартаком».

Столичный «Спартак» заинтересован в трансфере 23-летнего камерунского футболиста Игнатиуса Ганаго. Об этом информирует La Voix du Nord. При этом переход в московский клуб не является приоритетным для нападающего.

В нынешнем сезоне камерунский форвард провел три матча чемпионата Франции и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5 миллионов евро. Контракт Ганаго с «Лансом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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