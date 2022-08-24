Лобода заставила дочь позировать на камеру с украинским флагом

Певица Светлана Лобода вывела в свет старшую дочь Евангелину, которой пришлось позировать на камеру с украинским флагом. Пользователи Сети обрушились с критикой на знаменитость за использование наследницы в своих целях.
Артистка выбрала яркий брючный костюм и держала в руках букет желтых и синих цветов. Рядом с ней стояла с украинским флагом старшая наследница, которая не была улыбчива на фото.
Интернет-пользователи, увидев грустное лицо дочери Лободы, упрекнули знаменитость, что та пытается «тащить» наследницу на публику и заставляет делать то, что подростку не хочется.
«Ребенок явно не понял, что с флажком делать»;
«Девочка очень хочет бросить куда-нибудь этот флажок. И вообще уйти с этого фота», — написали комментаторы под снимком, размещенным в Telegram-канале «Звездная пыль».
Светлана Лобода перебралась в Прибалтику. Она призналась, что ей комфортно там жить. Вместе с этим доходы звезды падают настолько, что ей теперь приходится самостоятельно убирать квартиру.