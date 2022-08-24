Евгений Пригожин: «За Родину за счастье и умереть»

Журналисты издания «Экспресс-газета» обратили внимание, что место захоронения в Петергофе также посетил куратор одного из направлений «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Александр Малолетко. Известно, что он является обладателем нескольких Орденов Мужества.