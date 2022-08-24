Евгений Пригожин: «За Родину за счастье и умереть»

Предприниматель Евгений Пригожин поделился деталями поездки на могилу погибшего в боях за Донбасс Александра Романовского. Соответствующая публикация появилась на странице пресс-службы компании «Конкорд».
Журналисты издания «Экспресс-газета» обратили внимание, что место захоронения в Петергофе также посетил куратор одного из направлений «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Александр Малолетко. Известно, что он является обладателем нескольких Орденов Мужества.
«Этих наград у него четыре. Ведь он уже не один десяток лет борется с врагами нашей Родины, и африканских "Крестов воинской доблести" тоже несколько. Надеюсь, теперь у вас сложилась правильная картина происходящего. Если у вас есть желание умереть за Родину – добро пожаловать. За Родину за счастье и умереть», — отметил Пригожин.
Представители СМИ поинтересовались, действительно ли имя Малолетко фигурирует в деле о хищении личных данных зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«Во-первых, Александр Малолетко осужден не был, а имеет судебный штраф. А во-вторых, если вы внимательно поковыряетесь в материалах его дела, то у вас возникнет много вопросов, но уже не ко мне», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен также отметил, что «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» оказывает поддержку героям, защищающим Отечество.
Ранее Пригожин рассказал, зачем приехал на могилу Романовского. По словам предпринимателя, он хотел отдать дань уважения людям, которые с оружием в руках стоят насмерть за Родину.