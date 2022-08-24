Посольство России начало выдавать визы задержанным противникам сноса памятника в Риге

Арестованные во время акции протеста против сноса памятника Освободителям Риги жители Латвии могут покинуть страну и найти убежище в России, заявили в местном посольстве РФ.
Диппредставительство уже начало выдавать визы для беспрепятственного въезда на территорию России, сообщил посол РФ в республике Михаил Ванин в эфире телеканала «Россия-24». Полиция Латвии задержала 14 человек, которые пытались помешать демонтажу памятника Освободителям Риги.
«Мы... уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется», — сказал Ванин.
Тяжелая техника уже несколько дней работает на площади, где установлен памятник Освободителям Риги. Экскаваторы недавно повалили скульптуры Родины-матери и советских воинов, на очереди 79-метровый обелиск.