Хиллари Клинтон проиграла Ким Кардашьян в судебной викторине

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон проиграла в юридической викторине американской знаменитости Ким Кардашьян. Экс-супруга рэпера Канье Уэста одержала победу со счетом 11:4.
Издание People опубликовало превью к предстоящему сериалу «Отважные» на Apple TV+. В нем показана викторина на знание юридических и судебных терминов между Клинтон и Кардашьян. Победу одержала бизнесвуман.
«Думаю, что у Ким было несправедливое преимущество», — заявила экс-госсекретарь США.
Также Клинтон добавила, что у Кардашьян более развита реакция. Она быстрее нажимала на кнопку, что отчасти и позволило ей победить.