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Хиллари Клинтон проиграла Ким Кардашьян в судебной викторине

Шоу-бизнес
Хиллари Клинтон проиграла Ким Кардашьян в судебной викторине

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон проиграла в юридической викторине американской знаменитости Ким Кардашьян. Экс-супруга рэпера Канье Уэста одержала победу со счетом 11:4.

Издание People опубликовало превью к предстоящему сериалу «Отважные» на Apple TV+. В нем показана викторина на знание юридических и судебных терминов между Клинтон и Кардашьян. Победу одержала бизнесвуман.

«Думаю, что у Ким было несправедливое преимущество», — заявила экс-госсекретарь США.

Также Клинтон добавила, что у Кардашьян более развита реакция. Она быстрее нажимала на кнопку, что отчасти и позволило ей победить.

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