Двое приезжих пострадали в массовой драке у кафе в Подмосковье

Более десяти мигрантов стали участниками массовой драки у кафе в подмосковном поселке Измайлово. Травмы получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Причиной потасовки стал словесный конфликт. Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии не поступала.
Правоохранители доставили в отделение полиции ранее судимого 19-летнего приезжего. В отношении него составлен административный протокол. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности остальных дебоширов, задействованных в драке.
В Подмосковье пьяный мужчина ранил взрослого сына в ходе ссоры, передает РИАМО. Возбуждено уголовное дело.