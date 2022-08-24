Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Двое приезжих пострадали в массовой драке у кафе в Подмосковье

Происшествия
Двое приезжих пострадали в массовой драке у кафе в Подмосковье

Более десяти мигрантов стали участниками массовой драки у кафе в подмосковном поселке Измайлово. Травмы получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Причиной потасовки стал словесный конфликт. Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии не поступала.

Правоохранители доставили в отделение полиции ранее судимого 19-летнего приезжего. В отношении него составлен административный протокол. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности остальных дебоширов, задействованных в драке.

В Подмосковье пьяный мужчина ранил взрослого сына в ходе ссоры, передает РИАМО. Возбуждено уголовное дело.

подмосковье массовая драка полиция пострадавшие
Военкоры ФАН
Солнцепёк