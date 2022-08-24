Российские гитаристы боятся остаться без струн

Журналисты издания «Подъем» решили проверить справедливость жалоб многих гитаристов на дефицит струн.
Как пояснили в издании, в частном порядке гитаристы жалуются на трудности с покупкой струн, а также на ощутимое подорожание (в пределах нескольких тысяч) тех, что еще остались в продаже. По словам продавцов в одном из музыкальных бутиков, ассортимент струн действительно сильно сократился, но жесткого дефицита нет, сообщает «Что происходит».
В магазине заверили, что пока на складах остаются еще достаточно большие запасы. Рост стоимости струн в магазине подтвердили. При этом новые поставки импортных струн затормозились по причине разрушение логистических цепочек из-за западных санкций.