Российские гитаристы боятся остаться без струн

Как пояснили в издании, в частном порядке гитаристы жалуются на трудности с покупкой струн, а также на ощутимое подорожание (в пределах нескольких тысяч) тех, что еще остались в продаже. По словам продавцов в одном из музыкальных бутиков, ассортимент струн действительно сильно сократился, но жесткого дефицита нет, сообщает «Что происходит».