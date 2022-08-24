Реэмигрант из США Буторин заявил о «чиканутом» поколении поддавшихся пропаганде украинцев

Популярный блогер YouTube-каналов RussianUSA radio и RussianUSA radio 2, промоутер, один из первых диджеев Владивостока, реэмигрант из США Валерий Буторин заявил о «чиканутом» поколении украинцев, поддавшихся пропаганде о своей исключительности.
Блогер назвал парадоксом тот факт, что еще в 2014 году украинцы праздновали 9 Мая, а потом этот день вовсе перестал для них существовать. Граждане соседнего с Россией государства легко поддались пропаганде, поскольку недостаточно хорошо информированы, отметил Буторин.
«Для меня это самого парадокс — это раз, а больший парадокс для меня — это наше поколение, которое "чиканулось", которое тоже еще в 14-м году праздновало 9 Мая, и вдруг потом это уже не 9 Мая, а 8, или вообще не существует. Мало того, я еще хочу подчеркнуть такую вещь: вот наши же люди, которые русскоговорящие, которые там, которые, естественно, первое — не имеют информации многие, второе — они немножко более развязанные», — отметил блогер в эфире Медиагруппы «Патриот».
Реэмигрант из США также прокомментировал инцидент с русскоговорящей женщиной, которую жители Днепропетровска привязали к столбу за отказ говорить на украинском языке.
«Даже не знаю, просто развожу руками», — заявил Буторин.
Блогер в эфире Медиагруппы «Патриот», который состоялся 23 августа, рассказал, чем близки россияне и американцы и чем они отличаются друг от друга, а также ответил на ряд других вопросов.