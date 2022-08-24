Реэмигрант из США Буторин заявил о «чиканутом» поколении поддавшихся пропаганде украинцев

Блогер назвал парадоксом тот факт, что еще в 2014 году украинцы праздновали 9 Мая, а потом этот день вовсе перестал для них существовать. Граждане соседнего с Россией государства легко поддались пропаганде, поскольку недостаточно хорошо информированы, отметил Буторин.