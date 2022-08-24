Китай оснастил свои истребители уникальным радаром для отслеживания американских самолетов

Китайская компания China Electronics Technology Group Corporation создала уникальный радар, получивший условное название «Глаз стрекозы», для слежения за американскими истребителями.
Свое название радар получил неспроста, используемая в нем активная фазированная антенная решетка делает его похожим на глаз пчелы или стрекозы. Новейший радар установлен на китайский истребитель Chengdu J-20 и предназначен для обнаружения и отслеживания американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35, пишет «Свободная пресса».
Также радар применяется и в мирных целях, поскольку используемая в нем технология позволяет отслеживать не только авиацию и баллистические ракеты, но и наблюдать за зарождением тайфунов над Тайванем.