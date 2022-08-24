Реэмигрант из США Буторин рассказал, как смерть Флойда изменила жизнь американской полиции

Популярный блогер, автор YouTube-канала Russian-USA radio, промоутер, один из первых диджеев Владивостока Валерий Буторин в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал об особенностях работы американских полицейских.
В Сети часто появляются жуткие видео из Калифорнии, Чикаго и других штатов, где по улицам бродят наркоманы и грабители. Некоторым может показаться, что это снято где-то в подвалах «Мосфильма». Однако это американская реальность, отметил Валерий Буторин.
«Можно там жить и ходить на работу, домой, не видя этого, как большинство, кстати, иммигрантов. Это так. Я сам видел. Полиция быстро не приедет. Хотя еще 10-15 лет назад полицейские приезжали на всякую ерунду», — рассказал Буторин.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда сказалась на работе полиции. Правоохранители стараются не делать ничего лишнего, чтобы впоследствии «правильное не перевернули в неправильное», отметил Буторин.
Валерий Буторин ранее рассказал о жизни за океаном и о том, как Вашингтон выкачивал из СССР ресурсы. Фильм «Брат-2» точно передал разницу между россиянами, убежден он.