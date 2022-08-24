Реэмигрант из США Буторин рассказал, как смерть Флойда изменила жизнь американской полиции

В Сети часто появляются жуткие видео из Калифорнии, Чикаго и других штатов, где по улицам бродят наркоманы и грабители. Некоторым может показаться, что это снято где-то в подвалах «Мосфильма». Однако это американская реальность, отметил Валерий Буторин.