Певец Родион Газманов раскрыл подробности гастрольного тура по городам Украины

Родион Газманов объехал украинские города, в которых находятся российские войска, с гастрольным туром. В соцсетях он опубликовал фотоотчет о поездке.
На одной из фотографий Газманов идет к поклонникам с флагами России в руках. Также видно, что исполнитель использует бронежилет. К слову, во время поездки у музыканта случился один небольшой форс-мажор – от кейса для гитары оторвалась ручка.
Добавим, что Родион Газманов всегда тепло отзывается о посещении Украины. Он рассказывает, что не первый раз выступает на Донбассе. С музыкальной группой певец приезжал и в 2018, и в 2019 годах, и всегда публика его тепло встречала.