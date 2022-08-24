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Певец Родион Газманов раскрыл подробности гастрольного тура по городам Украины

Шоу-бизнес
Певец Родион Газманов раскрыл подробности гастрольного тура по городам Украины

Родион Газманов объехал украинские города, в которых находятся российские войска, с гастрольным туром. В соцсетях он опубликовал фотоотчет о поездке.

На одной из фотографий Газманов идет к поклонникам с флагами России в руках. Также видно, что исполнитель использует бронежилет. К слову, во время поездки у музыканта случился один небольшой форс-мажор – от кейса для гитары оторвалась ручка.

Добавим, что Родион Газманов всегда тепло отзывается о посещении Украины. Он рассказывает, что не первый раз выступает на Донбассе. С музыкальной группой певец приезжал и в 2018, и в 2019 годах, и всегда публика его тепло встречала.

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