Твердая позиция Республики Сербской удерживает Боснию от антироссийских санкций — посол БиГ

Послов назначает Президиум БиГ, и мы обязаны проводить согласованную внешнюю политику. Все, о чем не были достигнуты договоренности, нас не обязует. И в конкретном случае, когда речь идет о послах из Республики Сербской, мы уважаем рекомендации и инструкции сербского члена Президиума БиГ. Безусловно, согласованную позицию должен уважать и следовать ей и министр иностранных дел, — но, как вы и сказали, высказывания министра чаще всего противоречат заявлениям сербского члена Президиума БиГ. То есть она самовольно узурпирует конституционные полномочия Президиума, руководствуясь узкопартийными интересами, и таким образом продолжает разрушать и без того крайне нестабильный государственный союз.