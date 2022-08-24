Твердая позиция Республики Сербской удерживает Боснию от антироссийских санкций — посол БиГ

Чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей рассказал, как благодаря твердой позиции Республики Сербской и лидера боснийских сербов Милорада Додика Босния и Герцеговина не присоединилась к антироссийским санкциям. О давлении стран Запада на руководство Республики Сербской, об экономическом и культурном сотрудничестве между РФ и БиГ, и о том, и о том, в какой обстановке проходила встреча Милорада Додика и Владимира Путина — в материале Алины Арсеньевой.
ФАН: Со стороны боснийского руководства звучали заявления о введении санкций против России, но это решение не является легитимным без одобрения Республики Сербской. Даже президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Босния и Герцеговина все же ввела санкции. Помогите нашим читателям прояснить этот вопрос — ввела ли в настоящее время БиГ санкции против России?
Желько Самарджия: Вы знаете, что согласно Дейтонским соглашениям Босния и Герцеговина определяется как государственный союз двух равноправных энтитетов и трех народов, и потому все решения, которые принимаются на уровне государственного союза, легитимны только в том случае, если они являются результатом договора на уровне трехместного Президиума БиГ.
Итак, благодаря твердой позиции Республики Сербской и абсолютно однозначной позиции сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, любое присоединение Боснии и Герцеговины к санкциям или инициативам по осуждению России не были и не будут согласованы в Президиуме.
Отдельные присоединения к санкциям в Брюсселе, Страсбурге или Нью-Йорке — результат самоуправства послов на местах, которые работают по приказу партийных центров силы из Сараево. Такие действия не являются результатом согласованной на уровне БиГ политики, в связи с чем сербский член Президиума БиГ потребовал, чтобы они понесли ответственность за антиконституционные и незаконные действия.
— Заявления главы МИД Боснии Бисеры Туркович полностью противоречат заявлениям Додика; и в целом политика двух энтитетов является буквально разнонаправленной, в том числе в отношении к России — народы в Боснии диаметрально противоположно к ней относятся. Насколько в принципе можно говорить о возможности единой внешней политики в Боснии и Герцеговине? И как подобные противоречия влияют на вашу дипломатическую работу?
— Внешнюю политику, согласно Конституции, определяет Президиум Боснии и Герцеговины, и БиГ может функционировать только на принципах договора двух энтитетов и трех народов. Все, что не согласовано в Президиуме, не может считаться итоговой позицией БиГ. Это относится и к дипломатической службе.
Послов назначает Президиум БиГ, и мы обязаны проводить согласованную внешнюю политику. Все, о чем не были достигнуты договоренности, нас не обязует. И в конкретном случае, когда речь идет о послах из Республики Сербской, мы уважаем рекомендации и инструкции сербского члена Президиума БиГ. Безусловно, согласованную позицию должен уважать и следовать ей и министр иностранных дел, — но, как вы и сказали, высказывания министра чаще всего противоречат заявлениям сербского члена Президиума БиГ. То есть она самовольно узурпирует конституционные полномочия Президиума, руководствуясь узкопартийными интересами, и таким образом продолжает разрушать и без того крайне нестабильный государственный союз.
— Как начало специальной военной операции на Украине 24 февраля повлияло на отношения между Боснией и Герцеговиной и Россией? Очевидно, что давление Запада по этому вопросу многократно усилилось.
— Россия до сегодняшнего дня была одним из важнейших внешнеторговых партнеров БиГ, и мы надеемся, что останется и впредь. Поскольку Босния и Герцеговина не присоединилась к санкциям против России, мы можем рассчитывать на привилегированный статус во внешнеторговом обмене с Россией.
Например, надеемся получать газ по весьма выгодной цене, а это много значит для экономики и населения БиГ. Ведь сейчас цена газа на рынке уже достигла рекордных высот, а в перспективе холодные дни и зимний период. Сараево — главный потребитель газа в БиГ, и я не уверен, что кто-то отключит газ в квартире только потому, что не поддерживает специальную военную операцию в Украине или не любит Россию.
Давление Запада очевидно во всяком смысле — в том числе и с помощью введения индивидуальных санкций против сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, его семьи и ближайшего окружения. Именно из-за его твердой позиции о необходимости сотрудничества с Россией и из-за того, что он выступает за нейтральную позицию в этом военном конфликте.
— Насколько реальна перспектива вступления Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО? Насколько сейчас ощутимо давление по вопросу вступления в НАТО и может ли Баня-Лука ему противостоять?
— В БиГ существует консенсус относительно европейского пути. Вопрос в том, насколько Европа искренна по отношению к Боснии и Герцеговине.
Если цель Евросоюза — унитаризация БиГ и ликвидация полномочий, принадлежащих Республике Сербской согласно Дейтонским соглашениям — этот путь становится тернистым.
Когда речь о НАТО — в этом вопросе нет единства. Народный парламент Республики Сербской принял резолюцию о военном нейтралитете, и необходимо уважать волю народных представителей. Вступление в НАТО невозможно без согласия Республики Сербской, это очевидно.
— При Вашей активной поддержке осуществляются регулярные мероприятия в сфере торгово-экономического сотрудничества (например, резко вырос товарооборот с Нижним Новгородом). Насколько успешно развивается торговое сотрудничество с российскими регионами, и какие регионы на очереди?
— Мы работаем, насколько нам позволяют осложнившиеся обстоятельства. Я вступил в должность посла во время закрытия границ и прекращения коммуникаций из-за COVID-19, что приостановило начатые процессы сотрудничества в экономическом и политическом плане. Мы хорошо взаимодействуем с Нижегородской областью, но планируем развитие сотрудничества и с другими городами, областями и регионами в России, такими, как Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Московская область.
Должен подчеркнуть, что решением Правительства Российской Федерации в координации с министерством транспорта и коммуникаций Боснии и Герцеговины впервые достигнута договоренность о прямом авиасообщении Москва — Сараево и Санкт-Петербург — Сараево — Баня-Лука. Перелеты должны были начаться в начале марта, — но из-за закрытия воздушного пространства все было отменено; надеюсь, временно.
Это бы упростило путешествия бизнесменов, обмен товарами, развитие туристической сферы и многое другое. Мы установили хорошее сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, и будем уважать также их рекомендации о возможностях и приоритетах в сотрудничестве. Босния и Герцеговина — маленькая страна, а русский рынок с его разнообразием является для нас большим шансом.
— В 2021 году Баня-Лука стала городом-побратимом Нижнего Новгорода. В регионе был учрежден первый в России пост почетного консульства Боснии и Герцеговины. Почему именно с Нижним Новгородом активно укрепляются горизонтальные связи?
— Да, процесс побратимства с Нижним Новгородом начался ранее и в прошлом году был только закреплен официально.
Сотрудничество с Нижним Новгородом и Нижегородской областью продолжается давно, и сейчас мы прикладываем усилия, чтобы это сотрудничество развивать во всех сферах, экономической, культурной и спортивной. Этому способствуют и идеи о побратимстве городов.
Есть также инициатива о побратимстве городов Республики Сербской с городами в этой области и других. Мы работаем над этим, в Республике Сербской проявляют огромный интерес. Я еще не получал предложений из другого энтитета БиГ, но они, вероятно, будут.
Результатом этого сотрудничества стало и открытие почетного консульства в Нижнем Новгороде. Должен подчеркнуть, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений, это первое почетное консульство БиГ в Российской Федерации. Для нас честь, что это открытие состоялось в Нижнем Новгороде. Но я убежден, что вскоре откроются еще несколько почетных консульств и в других городах России, что станет очередной вехой в сотрудничестве между Боснией и Герцеговиной и Россией.
— Безусловно, завершение строительства сербско-русского центра в Республике Сербской и открытие Русского дома укрепит культурные связи Москвы и Баня-Луки. Какие еще конкретные шаги можно предпринять для укрепления сотрудничества в сфере образования и культуры между Боснией и Герцеговиной и Россией?
— Работы по строительству русско-сербского храма и совместного духовно-культурного центра в Баня-Луке идут по плану, и мы надеемся, что они будут завершены в оптимальный срок. Это действительно станет еще одним подтверждением и символом укрепления связей, взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами.
Следует напомнить, что множество студентов из Боснии и Герцеговины, а особенно из Республики Сербской, учатся в Российской Федерации. Это еще одно крепкое звено сотрудничества, ведь многие из этих молодых людей надолго связывают наши страны, укрепляют экономическое, культурное, духовное и спортивное сотрудничество.
Хочу подчеркнуть, что впервые в этом году, в сотрудничестве с Библиотекой иностранной литературы, прошли «Дни культуры Боснии и Герцеговины», которые вызвали большой интерес русской публики и собрали много посетителей. Планируем аналогичные мероприятия и в следующем году.
— Делегация Банка инвестиций и развития Республики Сербской во время визита в Россию договорилась о расширении сотрудничества, прибыль от которого составит 200 млн долларов в год (на сегодня она составляет 17,5 млн долларов в год). Осенью в Баня-Луке пройдет сербско-российский форум, на котором будут присутствовать бизнесмены и представители власти. Кто из известных российских компаний там примет участие? По каким направлениям планируется работа площадок?
— Недавно Москву и Нижний Новгород посетила делегация Банка инвестиций и развития Республики Сербской, которая предложила единый инвестиционный профиль для вложений в Республику Сербскую. Мы надеемся, что на Инвестиционной конференции, которая состоится 5-7 сентября в городе Приедор, будут достигнуты конкретные договоренности. Очевиден огромный интерес российских промышленников к индустриальному потенциалу Республики Сербской. Россия находится в первой десятке стран по объему прямых иностранных инвестиций в местную промышленность, является надежным и для нас очень выгодным поставщиком природного газа в БиГ. Планируются крупные проекты по газификации, которые обсуждали президент Путин и Милорад Додик на экономическом форуме в июне этого года.
— В период санкций остро стоит вопрос параллельного импорта и других возможностей по взаимодействию с Европой. Сербия уже стала своеобразным хабом для России. Планируется ли в Республике Сербской и/или в Боснии и Герцеговине программа для привлечения крупного и среднего бизнеса из России?
— Благодаря твердой позиции Республики Сербской, БиГ не присоединилась к санкциям против России. Мы в этом видим шанс для привлечения крупных российских компаний и инвестиций в БиГ. Из-за сложных политических взаимоотношений в БиГ мы всегда можем ожидать некоторые препятствия на этом пути, — как это было с проектами газификации, — но новые рабочие места, трудоустройство людей и пополнение бюджета — это, полагаю, в интересах всех граждан Боснии и Герцеговины. Нет ничего хорошего в том, чтобы смотреть на инвестиции с точки зрения политических симпатий.
— В настоящее время для российского бизнеса остро стоит вопрос сотрудничества по вопросам экспорта-импорта, в нефтегазовой отрасли, и так далее. В России есть серьезная заинтересованность в сфере строительства объектов на территории Балкан. Кто является нашим основным конкурентом — ЕС, Турция, Китай? Есть ли заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с российскими предприятиями? Может ли российская компания выиграть тендер на строительство крупных объектов (заводы, газораспределение)?
— Все, что я сказал об инвестиционном профиле Республики Сербской, подразумевает и сотрудничество в металлургической и строительной индустрии, проектировании, строительстве и развитии новых материалов. В этих сферах однозначно достаточно пространства для надежного и долгосрочного сотрудничества. И сейчас много сотрудников и бизнесменов из Боснии и Герцеговины работают в России, многие из них, совместно с русскими партнерами, заинтересованы во вложениях на Балканах. И это необходимо использовать на благо обеих сторон.
— Делегации Сербии и БиГ на ПМЭФ-2022 были чрезвычайно скромны, и это на фоне хороших дипломатических взаимоотношений с нашими странами. В чем реальная причина?
— Следует понимать, что делегация Боснии и Герцеговины во главе с сербским членом Президиума Милорадом Додиком отправилась на ПМЭФ в Санкт-Петербург под невиданным давлением западной общественности. Вокруг этого визита выстраивались невероятные конструкции. Нелегко работать в таких условиях.
Но самое важное, что встреча Милорада Додика и президента Владимира Путина, вопреки всем трудностям, открыла возможности для дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Надеюсь, что скоро состоится еще одна встреча, которая подтвердит последовательное развитие сотрудничества и добрых взаимоотношений.