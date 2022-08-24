Депортация и «концлагерь»: как Латвия собирается бороться с пророссийскими гражданами

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями прибалтийского государства, которые не поддерживают антироссийский вектор Риги. В беседе с ФАН доктор экономических наук, политолог Николай Межевич объяснил, что латвийское правительство собирается бороться с пророссийскими гражданами через депортацию и расселение в «концлагеря».
Русофобская истерия в Латвии на фоне украинского конфликта продолжает играть яркими красками. Сначала снос памятников советским героям, затем визовые ограничения.
Естественно русскоязычное население республики не особо приветствует такую политику, отсюда волнения и протестные акции, с которыми латвийское правительство решило бороться радикальными методами. По словам эксперта, ситуация в Латвии на самом деле крайне серьезная и может развиваться по нескольким направлениям.
«Первое — это депортация. С точки зрения международного права, незаконной является любая форма депортации. Это явление рассматривается исключительно как нарушение основных прав человека. Но Левитс международным правом не озабочен, поэтому, вероятно, лиц, не являющихся гражданами республики Латвия готовят к депортации», — отметил собеседник ФАН.
По латвийскому закону граждан Латвии депортировать нельзя. Значит, делает вывод Межевич, их сначала лишат гражданства, потом депортируют.
«Альтернативой всем этим вещам, которые разрабатываются, так называемым Национальным объединением — строительство лагерей временного содержания. В переводе на нормальный русский язык — концлагерь», — добавил эксперт.
Чтобы избежать подобных мер, гражданам придется всячески демонстрировать свою лояльность власти, считает эксперт.
«Сегодня это вопрос о принадлежности Крыма, а завтра это может быть сознательное снижение социально-экономического и политического статуса, где есть господа и есть рабы. По поему мнению, Латвия — фашистское государство. Нам нужны были доказательства, сегодня Рига любезно эти доказательства предоставила», — резюмировал свою позицию политолог.
Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют расширить практику запрета на русский язык в медицинских учреждениях. По сути, такие меры могут являться свидетельством дискриминации.