Депортация и «концлагерь»: как Латвия собирается бороться с пророссийскими гражданами

Естественно русскоязычное население республики не особо приветствует такую политику, отсюда волнения и протестные акции, с которыми латвийское правительство решило бороться радикальными методами. По словам эксперта, ситуация в Латвии на самом деле крайне серьезная и может развиваться по нескольким направлениям.