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Политолог Простаков: «праздник независимости» стал датой начала деградации и медленной смерти Украины

Политика
Политолог Простаков: «праздник независимости» стал датой начала деградации и медленной смерти Украины

Украина за свою новейшую историю никогда не была так зависима от внешних сил, как сейчас. Таким мнением с ФАН поделился военный эксперт и политический обозреватель Сергей Простаков.

По его словам, экономика Украины строилась ресурсами Российской империи, а затем Советского Союза. Имея все для дальнейшего процветания, верхушка страны предпочла промотать наследие во имя своей выгоды и развязать братоубийственную войну в Донбассе.

«Украина была полностью отдана под плацдарм НАТО против России. В результате разобранная страна встречает «праздник», который в реальности стал датой начала деградации и медленной смерти Украины», — заключил собеседник.
Политолог Простаков: «праздник независимости» стал датой начала деградации и медленной смерти Украины

На фоне глубочайшего экономического кризиса, терактов, бедности, коррумпированного до мозга костей правительства, преклонения Западу и ориентиров на европейские ценности киевские власти до сих называют Украину независимым государством. Однако российский политолог Наталия Елисеева считает иначе. Она описала суть независимости современной Украины.
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