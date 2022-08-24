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Эксперт Костикин разъяснил заявление Трасс о готовности Британии применить ядерное оружие

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Эксперт Костикин разъяснил заявление Трасс о готовности Британии применить ядерное оружие

Глава британского МИД и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс сообщила о готовности использовать ядерное оружие в случае конфронтации с Россией. Что стоит за этим агрессивным заявлением министра иностранных дел Великобритании, разъяснил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Аналитик оценил возможность блефа со стороны Трасс и других западных чиновников при милитаристских угрозах в адрес России в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

«Это, безусловно, всего лишь разговоры. Другой момент, зачем и какое оружие они (западные лидеры. — Прим.ФАН) будут применять, вот это очень опасно», — отметил эксперт.

Костикин заявил, что западные лидеры декларируют готовность пересмотреть базовые понятия ядерной войны, что несет серьезную угрозу международной стабильности и глобальной безопасности.

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