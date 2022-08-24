Эксперт Костикин разъяснил заявление Трасс о готовности Британии применить ядерное оружие

Глава британского МИД и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс сообщила о готовности использовать ядерное оружие в случае конфронтации с Россией. Что стоит за этим агрессивным заявлением министра иностранных дел Великобритании, разъяснил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.