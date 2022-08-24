Глава Рязанской области пообещал решить вопрос с лесными пожарами в регионе в кратчайшие сроки

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что крупные лесные пожары в подведомственном ему регионе будут локализованы в ближайшее время.
Как сообщает сетевое издание «МК в Рязани», президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу борьбы с лесными пожарами. Глава государства выразил обеспокоенность тем, что пламя распространяется неподалеку от населенных пунктов в Рязанской области и отметил, что нужно как можно скорее уничтожить очаги возгорания.
Малков пояснил, что по словам специалистов, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, то пожар смогут локализовать в течение двух-трех дней, а ликвидировать его рассчитывают в срок от одной до двух недель.
В настоящее время на всей территории Рязанской области действует режим ЧС.