Глава Рязанской области пообещал решить вопрос с лесными пожарами в регионе в кратчайшие сроки

Как сообщает сетевое издание «МК в Рязани», президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу борьбы с лесными пожарами. Глава государства выразил обеспокоенность тем, что пламя распространяется неподалеку от населенных пунктов в Рязанской области и отметил, что нужно как можно скорее уничтожить очаги возгорания.