Политолог Кочетков: ВС РФ показали очень высокий уровень героизма в ходе спецоперации

В эти дни российские аналитики подводят промежуточные итоги полугода спецоперации РФ на Украине. По мнению российского политолога, сопредседателя движения «Русский союз» Алексея Кочеткова, таким итогами стали не только освобожденные земли, но и осознание россиянами того, что «украинство» — это очень опасное явление.
По мнению российских военных экспертов, на данный момент в ходе спецоперации проявилось сразу несколько характерных тенденций. Во-первых, на пока не освобожденной территории Украины оформились и стабилизировались сразу несколько фронтов с городами-бастионами. При этом противник в лице ВСУ и нацбатов все чаще и регулярнее переходит на сугубо террористические методы ведения боевых действий. Кроме того, размеры ТВД пока что серьезно превосходят наличные силы с обеих сторон, несмотря на все усилия Киева и Москвы по наращиванию боевых группировок.
Для поддержания боеспособности ВСУ все более значимую роль играют поставки иностранного вооружения — при том, что российским ВКС пока что не удалось полностью перерезать каналы этих поставок. Также эксперты фиксируют высокую долю участия в боях с украинской стороны иностранных наемников и представителей западных спецслужб. Именно британские и американские спецслужбы регулярно пытаются устраивать в украинских населенных пунктах антироссийские провокации в духе «Белых касок», а также стремятся разыграть карту «применения Россией оружия массового поражения».
Также, по словам аналитиков, на данный момент можно констатировать полный паралич переговорного процесса между Киевом и Москвой. Во многом это объясняется желанием западных «спонсоров» конфликта любой ценой добиться своих целей. Наконец, в отсутствие видимых успехов на фронтах, украинские спецслужбы пытаются проводить теракты в городах в России, направленные на подрыв поддержки россиянами военной спецоперации на Украине.
Как заявил ФАН российский политолог, сопредседатель движения «Российский союз» Алексей Кочетков, за полгода спецоперации российским военным удалось добиться многого, а также продемонстрировать высокий уровень боеспособности.
«С одной стороны, за прошедшие полгода российская армия показала удивительно высокий уровень боеспособности. При этом наши военные пытаются решить очень серьезные задачи явно недостаточными для этого силами. Вопрос стоит об освобождении достаточно больших территорий, с сотнями тысяч местного населения, а также достаточно больших городов. При этом контингент, который сражается на фронтах, пока что серьезно уступает по численности украинской армии», — считает Кочетков.
Кроме того, по мере развития спецоперации российские войска столкнулись с довольно серьезным уровнем технического обеспечения ВСУ.
«Это показывают непрекращающиеся обстрелы Донецка из нескольких видов дальнобойного вооружения, которые наши войска пока не в силах пресечь. Также со стороны ВСУ предпринимаются попытки нанесения ударов по военной инфраструктуре Крыма. Все это говорит, что противник очень хорошо технически оснащен. Часто артиллерийские дуэли, которые происходят в Донбассе, выявляют быструю ответную реакцию со стороны ВСУ, и это не может не беспокоить», — отметил аналитик.
Также Кочетков напомнил — с 24 февраля в России поднялось и оформилось активное волонтерское движение, которое старается обеспечивать российских военных многим необходимым оборудованием, в первую очередь, беспилотниками.
«Таким образом, постепенно восполняются пробелы в снабжении современной разведывательной техникой, существовавшие в рядах наших войск еще весной. Ранее обеспечение квадрокоптерами на уровне «отделение — взвод» не предусматривалось никакими уставами. А ведь за спиной армии РФ были успехи в Сирии и других серьезных конфликтах. При этом наш противник, ВСУ, был изначально хорошо укомплектован современными БПЛА благодаря поставкам с Запада», — отметил Кочетков.
При этом политолог указал — те пробелы в обеспечении БПЛА и другими современными элементами, которые были в русских войсках изначально, сейчас быстро и неуклонно ликвидируются.
«Безусловно, в ходе спецоперации наши военные показали очень высокий уровень героизма — как личного, так и коллективного. Впрочем, это всегда было одной из характерных черт нашей армии. Стоит отметить, что к российскому обществу по мере развития спецоперации, наконец, пришло понимание того, что «украинство» — это очень серьезное и опасное явление. По сути, это цивилизационное оружие, направленное против Русского мира. Наши сограждане, наконец, поняли — с «украинством» невозможно договариваться. На мой взгляд, это понимание очень дорогого стоит — наконец, сейчас стали невозможны игры в «хорошую» и «плохую» Украину. Россияне убедились, что у нас за противник, и какие формы ведения боев он применяет. Это понимание, безусловно, делает нас сильнее: как говорится, кто предупрежден, тот вооружен».
Кроме того, отметил Кочетков, у российских войск есть безусловные успехи — на сегодня освобождено более 20% территории Украины.
Напомним, 24 августа глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия повышает боеготовность своих баз в двух странах — Таджикистане и Киргизии. Этот шаг Шойгу объяснил ситуацией в Афганистане, которая остается «серьезным вызовом безопасности».
«В этой стране, на фоне продолжающегося вооруженного противостояния, резко ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность», — заявил министр обороны.
Какие меры будут приняты для усиления боеготовности баз, Шойгу не уточнил.