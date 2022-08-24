Политолог Кочетков: ВС РФ показали очень высокий уровень героизма в ходе спецоперации

По мнению российских военных экспертов, на данный момент в ходе спецоперации проявилось сразу несколько характерных тенденций. Во-первых, на пока не освобожденной территории Украины оформились и стабилизировались сразу несколько фронтов с городами-бастионами. При этом противник в лице ВСУ и нацбатов все чаще и регулярнее переходит на сугубо террористические методы ведения боевых действий. Кроме того, размеры ТВД пока что серьезно превосходят наличные силы с обеих сторон, несмотря на все усилия Киева и Москвы по наращиванию боевых группировок.