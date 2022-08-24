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Московская полиция нашла секс-игрушки в квартире, где проживает изнасилованная школьница

Происшествия
Московская полиция нашла секс-игрушки в квартире, где проживает изнасилованная школьница

Московские правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования десятилетней девочки. На совершение преступления в отношении ребенка указали результаты гинекологического обследования. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, женщина привела дочь к врачам после жалоб девочки. Специалисты изучили анализы и заметили большое количество семенной жидкости. Информацию передали стражам порядка. При этом заявление от самой матери туда не поступало.

Следователи провели обыски в квартире потерпевшей, где нашли множество товаров из секс-шопа. Школьницу и ее мать дома не обнаружили. Специалисты приступили к поискам ребенка.

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