Московская полиция нашла секс-игрушки в квартире, где проживает изнасилованная школьница

Московские правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования десятилетней девочки. На совершение преступления в отношении ребенка указали результаты гинекологического обследования. Об этом сообщает «МК».
По информации издания, женщина привела дочь к врачам после жалоб девочки. Специалисты изучили анализы и заметили большое количество семенной жидкости. Информацию передали стражам порядка. При этом заявление от самой матери туда не поступало.
Следователи провели обыски в квартире потерпевшей, где нашли множество товаров из секс-шопа. Школьницу и ее мать дома не обнаружили. Специалисты приступили к поискам ребенка.