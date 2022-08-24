Правозащитники ФБР перечислили главные недостатки уголовно-исполнительной системы США

Члены Фонда подчеркнули, что американские власти после 1991 года резко увеличили сроки наказания за многие преступления. Причиной стал всплеск насильственных преступлений, а также нарушений, связанных с наркотиками. Однако такая мера не принесла результатов и обернулась переполнением тюрем. Ситуация обострилась из-за «закона о трех преступлениях». Любой, кто совершил два тяжких злодеяния, будет приговорен к пожизненному заключению.