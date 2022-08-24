Руководству США следует отойти от практики заключения в тюрьму граждан, которые совершили незначительное правонарушение. Об этом заявили активисты Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным.
Правозащитники обратили внимание, что в американских тюрьмах отбывают срок более двух миллионов человек. Порядка 206 тысяч граждан заключили пожизненно.
«По мнению экспертов в области уголовного правосудия, американская пенитенциарная система уделяет слишком много внимания суровым наказаниям, и совершенно не занимается реабилитацией бывших осужденных», – отметили правозащитники.
Члены Фонда подчеркнули, что американские власти после 1991 года резко увеличили сроки наказания за многие преступления. Причиной стал всплеск насильственных преступлений, а также нарушений, связанных с наркотиками. Однако такая мера не принесла результатов и обернулась переполнением тюрем. Ситуация обострилась из-за «закона о трех преступлениях». Любой, кто совершил два тяжких злодеяния, будет приговорен к пожизненному заключению.
«Законопроект о трех преступлениях неоднократно подвергался критике со стороны международных правозащитных организаций, некоторые их которых называют его наиболее дорогой и бессмысленной программой США», – отмечают активисты.
Российский ФБР посоветовал США изменить курс в вопросе исправительной системы. По мнению правозащитников, граждан не следует заключать в тюрьму за незначительное правонарушение. Если расширение уголовно-исполнительной системы продолжится, то это может нанести непоправимый ущерб гражданам США.