Подписчики призвали Орбакайте не издеваться над дочерью

Подписчики певицы Кристины Орбакайте встревожились, увидев свежую фотографию артистки с дочерью Клавдией. Они призвали знаменитость почаще кормить наследницу.
На снимке, размещенном в соцсетях, Клавдия выглядит весьма стройной. Худоба ребенка озадачила поклонников дочери певицы Аллы Пугачевой. Фанаты даже обвинили звезду в издевательствах над 10-летним ребенком, пишет «Вечерняя Москва».
«Худышка какая, но кормите ребенка почаще»;
«Очень худая Клавочка. Не издевайтесь над ней», — прокомментировали фолловеры.
Кристина Орбакайте вместе с семьей отдыхает в Греции. Совсем скоро звездное семейство отправится в США, где Клавдия пойдет в школу.