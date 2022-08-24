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Подписчики призвали Орбакайте не издеваться над дочерью

Шоу-бизнес
Подписчики призвали Орбакайте не издеваться над дочерью

Подписчики певицы Кристины Орбакайте встревожились, увидев свежую фотографию артистки с дочерью Клавдией. Они призвали знаменитость почаще кормить наследницу.

На снимке, размещенном в соцсетях, Клавдия выглядит весьма стройной. Худоба ребенка озадачила поклонников дочери певицы Аллы Пугачевой. Фанаты даже обвинили звезду в издевательствах над 10-летним ребенком, пишет «Вечерняя Москва».

«Худышка какая, но кормите ребенка почаще»;
«Очень худая Клавочка. Не издевайтесь над ней», — прокомментировали фолловеры.

Кристина Орбакайте вместе с семьей отдыхает в Греции. Совсем скоро звездное семейство отправится в США, где Клавдия пойдет в школу.

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