Крымские клубы выступят в футбольной Лиге Содружеств

Кроме крымских команд в соревнованиях также выступят клубы из Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик. Высока вероятность включения в состав участников Лиги Содружеств коллективов из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.