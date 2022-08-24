Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Крымские клубы выступят в футбольной Лиге Содружеств

Спорт
Крымские клубы выступят в футбольной Лиге Содружеств

Крымские футбольные клубы примут участие в новом турнире Лига Содружеств.

Кроме крымских команд в соревнованиях также выступят клубы из Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик. Высока вероятность включения в состав участников Лиги Содружеств коллективов из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что в ближайшее время специалисты проведут инспектирование клубов из вышеназванных областей, сообщает Telegram-канал «Конспекты Заяева».

лига содружества футбол игры
Военкоры ФАН
Солнцепёк