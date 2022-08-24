Полковник Богодухов: ВСУ проводят политику ядерного шантажа и применяют террористические методы

Вооруженные силы РФ используют оптимальную тактику для сохранения жизней гражданского населения и собственных солдат в условиях операции на Украине. Об этом рассказал вице-спикер Липецкого облсовета, полковник ВКС в запасе Владимир Богодухов в беседе с Федеральным агентством новостей.