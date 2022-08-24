Полковник Богодухов: ВСУ проводят политику ядерного шантажа и применяют террористические методы

Вооруженные силы РФ используют оптимальную тактику для сохранения жизней гражданского населения и собственных солдат в условиях операции на Украине. Об этом рассказал вице-спикер Липецкого облсовета, полковник ВКС в запасе Владимир Богодухов в беседе с Федеральным агентством новостей.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что снижение темпов наступления в рамках спецоперации на Украине — сознательное решение, принятое в целях минимизации жертв среди мирных жителей. Такое заявление он сделал на совещании глав военных ведомств ШОС.
Полковник ВКС в запасе Владимир Богодухов отметил бережное отношение российской армии к собственным служащим. Открытые боестолкновения происходят редко, тогда как грамотно работает артиллерия. Подобное нельзя сказать о противнике.
«Если говорить о ВСУ, то они ведут себя порой хуже, чем фашисты в Великую Отечественную войну. Сегодня украинцы проводят политику ядерного шантажа и размещают свои боевые подразделения в местах скопления мирных жителей, которых не выпускают, держа в заложниках», — рассказал эксперт.
Собеседник отметил, что по мере реализации спецоперации РФ на Украине процесс обрел новые черты. Данное явление связано с характером боевых действий.
«Вы знаете, изначально это была СВО. Однако используемые ВСУ методы ведения вооруженного конфликта превратили ее в антитеррористическую операцию», — резюмировал Богодухов.
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