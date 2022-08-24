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Полковник Богодухов: ВСУ проводят политику ядерного шантажа и применяют террористические методы

Весь мир
Полковник Богодухов: ВСУ проводят политику ядерного шантажа и применяют террористические методы

Вооруженные силы РФ используют оптимальную тактику для сохранения жизней гражданского населения и собственных солдат в условиях операции на Украине. Об этом рассказал вице-спикер Липецкого облсовета, полковник ВКС в запасе Владимир Богодухов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что снижение темпов наступления в рамках спецоперации на Украине — сознательное решение, принятое в целях минимизации жертв среди мирных жителей. Такое заявление он сделал на совещании глав военных ведомств ШОС.

Полковник ВКС в запасе Владимир Богодухов отметил бережное отношение российской армии к собственным служащим. Открытые боестолкновения происходят редко, тогда как грамотно работает артиллерия. Подобное нельзя сказать о противнике.

«Если говорить о ВСУ, то они ведут себя порой хуже, чем фашисты в Великую Отечественную войну. Сегодня украинцы проводят политику ядерного шантажа и размещают свои боевые подразделения в местах скопления мирных жителей, которых не выпускают, держа в заложниках», — рассказал эксперт.

Собеседник отметил, что по мере реализации спецоперации РФ на Украине процесс обрел новые черты. Данное явление связано с характером боевых действий.

«Вы знаете, изначально это была СВО. Однако используемые ВСУ методы ведения вооруженного конфликта превратили ее в антитеррористическую операцию», — резюмировал Богодухов.

Ранее экономист Василий Колташов сообщил, что Польша может обложить налогом жителей Западной Украины. Официальная Варшава с начала эскалации ситуации в Донбассе продвигает собственные интересы, пользуясь системным кризисом в бывшей УССР.
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