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Юрий Лоза признался, что не смог досмотреть первую серию сериала «Годунов»

Шоу-бизнес
Юрий Лоза признался, что не смог досмотреть первую серию сериала «Годунов»

Певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от просмотра сериала «Годунов». Артист признался, что не смог осилить даже первую серию.

Лоза раскритиковал актерский состав сериала. Артисту не понравилось то, что в нем сыграли актеры, известные своими ролями в проектах про полицию.

«Зачем снимать тех, кто в параллельно идущих сериалах играет ментов или проституток? Практически невозможно моментально переключить мозги, если это одно и то же лицо», — посетовал Лоза в своем Telegram-канале.

Сериал «Годунов» рассказывает о временах от правления Ивана Грозного до восшествия на престол Михаила Романова. В центре сюжета — семья Годуновых.

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