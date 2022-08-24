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Власти ДРК форсируют вывод миротворцев ООН из республики

Весь мир
Власти ДРК форсируют вывод миротворцев ООН из республики

Киншаса, 24 августа. Власти Демократической Республики Конго рассматривают возможность ускорения процедуры полного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН из страны. Об этом сообщает «Красная Весна».

Представители MONUSCO должны покинуть ДРК в 2024 году, согласно подписанной в минувшем сентябре резолюции ООН 2556. Однако власти республики намерены форсировать процесс.

Ранее президент Феликс Чисекеди провел совещание по вопросам безопасности, на котором принял решение о пересмотре сроков вывода миротворческого контингента из страны. По итогам встречи конголезский лидер поручил членам правительства подготовить план начала работ в данном направлении.

Обсуждение сроков вывода сотрудников миссии из республики состоится в ближайшее время. Власти ДРК уведомили о предстоящем событии представителя Генерального секретаря ООН Бинту Кейта.

В стране прошло несколько митингов против миротворцев. Недовольство местного населения присутствием MONUSCO окрепло после расстрела «голубыми касками» демонстрации в конце прошлого месяца. Тогда от огня миротворцев погибло 20 человек.

Ранее правительство ДРК потребовало от Организации Объединенных Наций выслать из республики представителя миротворческой миссии MONUSCO Матиаса Гильманна.
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