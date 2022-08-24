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Суд Сочи оштрафовал пенсионера на 3 млн рублей за фейки о российской армии

Происшествия
Суд Сочи оштрафовал пенсионера на 3 млн рублей за фейки о российской армии

Центральный районный суд Сочи завершил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, в марте 2022 года фигурант неоднократно размещал на своей странице в социальной сети фейковые сведения о ходе специальной военной операции на Украине. Пенсионер также оскорбительно и пренебрежительно выражался в адрес российских военных.

Во время судебных заседаний мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате его обязали выплатить штраф в размере 3 млн рублей.
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