Суд Сочи оштрафовал пенсионера на 3 млн рублей за фейки о российской армии

Центральный районный суд Сочи завершил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
По версии следствия, в марте 2022 года фигурант неоднократно размещал на своей странице в социальной сети фейковые сведения о ходе специальной военной операции на Украине. Пенсионер также оскорбительно и пренебрежительно выражался в адрес российских военных.
Во время судебных заседаний мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате его обязали выплатить штраф в размере 3 млн рублей.