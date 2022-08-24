Предприниматель погасила долг по зарплате и избежала суда на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней хозяйки строймагазинов в Калининском районе. Она была фигуранткой дела о невыплате зарплаты подчиненному. Женщине удалось избежать суда, сообщили в СУ СКР Краснодарского края.
В августе 2020 года хозяйка нескольких магазинов наняла 56-летнего продавца. Мужчина в течение почти 16 месяцев не получал зарплату. Долг составлял 98 тысяч рублей.
Предприниматель после возбуждения дела и общения со следователями полностью расчиталась с потерпевшим. Правоохранители приняли решение прекратить дело по нереабилитирующим основаниям.