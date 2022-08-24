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Правительство Германии подготовило меры по экономии энергии в зимний период

Экономика
Правительство Германии подготовило меры по экономии энергии в зимний период

Власти ФРГ согласовали новый пакет мер, позволяющих экономить энергию в зимний период. Предложенная программа поможет сократить потребление газа на 2-2,5%, сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

В рамках предложенных мер предусмотрено, в частности, уменьшение отопления в общественных учреждениях, отключение подсветки зданий и памятников с десяти вечера до шести часов утра, а также отключение наружной рекламы.

«Эти меры позволят нам сократить энергопотребление», — считает глава министерства.

Хабек уточнил, что ограничения вступят в силу с 1 октября. Таким образом Германия рассчитывает решить проблему минимальных поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток». При этом целью страны является полный отказ от топлива из России.

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